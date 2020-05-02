В одном из крупнейших стационаров России коронавирусом заразилось более 100 медиков. Врачи работают в обычных масках и строительных очках

02.05.2020, 4:40, Новости дня

В одном из крупнейших стационаров России – Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Дженалидзе в Санкт-Петербурге – коронавирусом заразилось более 100 сотрудников, пишет “Медуза”.

Из более 2 тыс. работающих в учреждении медицинских сотрудников заболело, по официальным данным, 111 человек. При этом собеседники “Медузы” в НИИ уверены, что в действительности количество заболевших почти вдвое выше.

По информации российских СМИ, о вспышке заболевания в НИИ, которое официально не является профильным учреждением для лечения заразившихся коронавирусом, стало известно 24 апреля.

Несмотря на рост количества заболевших, сотрудникам не выдали специальных средств индивидуальной защиты. Собеседник “Медузы” заявил, что врачи работают в обычных масках и строительных очках.

“У нас в приемном отделении ни одному человеку не выдали [средств индивидуальной защиты]. А что у нас в приемнике выявлялись пневмонии и их в другие стационары переводили – всем пофиг. [У нас была] маска самая дешевая и шапочка. Потом, когда массово начали заболевать, выдали очки строительные отвратительные”, – отметил один из сотрудников, который заразился коронавирусом и сейчас лечится дома.

Другой собеседник издания высказал мнение, что к массовому заражению медиков привели “нехватка СИЗ, плюс безалаберное отношение начальства, плюс запоздалые меры по предотвращению заражения сотрудников”. По его словам, когда врачей только начали тестировать на коронавирус, медиков заставляли стоять в длинных очередях на тестирование, а температуру у сотрудников на входе в больницу начали измерять только на прошлой неделе.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено свыше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 982,8 тыс. пациентов выздоровели, 227,8 тыс. скончались.

Россия занимает восьмое место в мире по числу инфицированных коронавирусом: в стране 114,4 тыс. заболевших, 1,1 тыс. из них скончались.