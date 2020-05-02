Ученые обнаружили вирусы в каждой восьмой опухоли

02.05.2020, 4:31, Разное

Ученые провели крупнейшее исследование вирусов, которые находятся в раковых опухолях. Помимо уже известных онкогенных вирусов, они обнаружили несколько новых. Их научная работа опубликована в журнале Nature Genetics.

Международная группа исследователей изучила 2600 образцов опухолей пациентов с 38 различными видами рака. Авторы обнаружили вирусы в 13% опухолей, которые они исследовали.

«Мы уже знали о некоторых стойких связях между инфекциями и раком. Например, присутствие хеликобаткрий (Helicobacter pylori) может приводить к язве и раку желудка. Некоторые типы вируса папилломы человека могут вызывать рак шейки матки», – рассказал доктор Дэниэл Брюер (Daniel Brewer) из Университета Восточной Англии, соавтор нового исследования.

Он добавил, что возможность секвенировать полный геном клеток опухолей вместе с геномом всех микроорганизмов, которые находятся в них, дают фантастические возможности для сбора информации о вирусах.

В настоящее время ученые связывают с риском развития рака 11 микроорганизмов, включая Helicobacter pylori, вирус папилломы человека (ВПЧ), вирусы гепатитов В и С, вирус Эпштейна-Барр.

«Если канцерогенный вирус обнаружен, есть шанс избегать инфекции при помощи вакцинации», – сказал доктор Марк Цапатка (Marc Zapatka) из Немецкого центра изучения рака, соавтор исследования.

Ученые нашли 23 различных вируса в опухолях у 356 раковых пациентов. Наиболее часто они обнаруживали уже известные онкогенные вирусы. Вирус Эпштейна-Барр, который связан с развитием лимфом, рака желудка и опухолей носоглотки, ученые обнаружили в 5,5% раковых геномов, а вирус гепатита В – в 62 из 330 опухолей печени.

Авторы обнаружили новые связи: в некоторых опухолях они нашли аденовирусы и бакуловирусы. Другие вирусы иногда встречались в тканях, которые они обычно инфицируют: например, цитомегаловирус в опухоли желудка.

«Когда мы анализировали полный раковый геном, мы нашли следы вирусов в существенно большем проценте опухолей, чем предыдущие исследования. Но мы не смогли подтвердить предположение, что другие, еще неизвестные, вирусы связаны с раком. Во многих случаях у нас есть четкое понимание того, как патогенны вызывают злокачественные мутации в клетках», – прокомментировал профессор Питер Лихтер (Peter Lichter) из Немецкого центра изучения рака, соавтор исследования.