Кит Дейтон может стать послом США в Украине

02.05.2020, 4:30, Новости дня

Президент Дональд Трамп намерен назначить Кита Дейтона на пост чрезвычайного и полномочного посла США в Украине.

Дейтон – ветеран Армии США, в 2010 году он вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. Ныне он директор Европейского центра по изучению вопросов безопасности им. Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене , Германия.

Ранее Дейтон занимал ряд важных государственных постов, в том числе военного атташе США в России. Дейтон также был координатором процесса израильско-палестинского урегулирования.

Дейтон получил образование в ряде элитных учебных заведений: в Колледже Уильяма и Мэри, Кембриджском университете и Университете Южной Калифорнии. Он владеет русским и немецким языками.

Дейтон станет послом в случае утверждения его кандидатуры Сенатом США.

Место посла США пустует с мая 2019 года, после ухода Мари Йованович, отозванной по инициативе Дональда Трампа.