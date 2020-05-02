Футболистки проиграли Федерации

02.05.2020, 4:30, Новости дня

Федеральный суд в Калифорнии не удовлетворил иск игроков женской футбольной сборной к Федерации футбола США.

Спортсменки декларировали, что получают меньшую по сравнению с игроками мужской сборной зарплату и сталкиваются с дискриминацией, поскольку им предоставляются худшие условия тренировок и худшие гостиницы.

Судья вынес вердикт по первому пункту. Он пришел к выводу, что заработок игроков женской команды выше, чем у футболистов мужской команды в целом и в среднем за каждую игру. Решение по второму пункту иска будет вынесено в середине июня.

Представители истцов заявили, что будут обжаловать вердикт.

Участницы сборной несколько лет вели кампанию за увеличение им зарплат и гонораров. Федерация футбола США декларировала, что эти обвинения беспочвенны, поскольку условия денежных выплат устанавливаются коллективными договорами.

Женская сборная США по футболу четыре раза выигрывала чемпионат мира (последний раз в 2019 году) и столько же раз Олимпийские игры.