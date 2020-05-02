 

Трамп внес кандидатуру на должность посла на Украине

02.05.2020, 4:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп внес кандидатуру главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов (США), генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла на Украине, говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

«Президент США информирует о внесении следующих кандидатур на должности. <…> Кейта Дейтона на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине», – приводит текст сообщения ТАСС.

Дейтон за свою карьеру также служил военным атташе в посольстве в России, он владеет русским и немецким языками.

Напомним, 6 мая 2019 года американского посла на Украине Мари Йованович экстренно вызвали для консультаций в Вашингтон. В Госдепе заявили, что с 20 мая Йованович покидает свой пост, сроки ее отъезда планово совпадают со сменой президента на Украине. Йованович была назначена послом на Украине в 2016 году, в период президентства Барака Обамы.



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