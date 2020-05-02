В Венесуэле заключенные устроили бунт, погибли 17 человек

02.05.2020, 4:22, Новости дня

В тюрьме венесуэльского города Гуанаре (штат Португеса) вспыхнул бунт. Заключенные попытались прорваться сквозь охрану и покинуть территорию колонии.

Охрану тюрьмы обеспечивает национальная гвардия, уточняет РИА Новости. Заключенные бросили в гвардейцев гранату, есть один пострадавший. Бунтовщики также ранили директора тюрьмы ножом.

В столкновениях погибли 17 заключенных, еще 9 были ранены. В настоящее время порядок в тюрьме восстановлен.