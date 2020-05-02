 

Опубликованы фото Ким Чен Ына после 20 дней отсутствия на публике

02.05.2020, 4:08, Новости дня

Официальный печатный орган Трудовой партии Кореи The Rodong Sinmun опубликовал фотографии председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына, сделанные во время первого за последние 20 дней публичного мероприятия с его участием.

Снимки сделаны на церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений под Пхеньяном, которая состоялась 1 мая, передает РИА «Новости».

На опубликованных фотографиях Ким Чен Ын выглядит веселым и бодрым, он улыбается и жестикулирует, ведя беседу с сопровождающими.

На нескольких снимках виден баннер «Церемония завершения строительства Сунчхонского завода по производству удобрений» с датой мероприятия – «1 мая 2020 года». На одной из фотографий Ким Чен Ын заседает в президиуме на церемонии открытия, на другой –северокорейский лидер разрезает символическую красную ленточку. На ряде фотографий рядом с председателем Госсовета КНДР присутствует его сестра – Ким Е Чжон.

В субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о первом за 20 дней появлении Ким Чен Ыны на публике. Ранее в СМИ появились утверждения о серьезных проблемах со здоровьем и даже смерти лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной. В Южной Корее также утверждали, что причиной «исчезновения» могут быть меры предосторожности в связи с коронавирусом.

В самой КНДР объявили, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.



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