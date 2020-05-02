Польский эксперт пожалел, что советские памятники не снесли ещё в 90-е

02.05.2020, 3:35, Новости дня

Польша поступила очень правильно, демонтировав памятник Ивану Коневу в Кракове в 1991 году, считает глава Польско-российского центра диалога и согласия Эрнест Выцишкевич. В интервью Polskie Radio он пояснил, что сегодня можно было бы избежать ряда политических трений с Россией, если бы польские власти снесли в то время больше монументов такого типа.



Wikipedia

В начале апреля российский президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений и памятников, который предусматривает наказание за уничтожение или повреждение памятников, обелисков или других мемориальных объектов, расположенных как на территории России, так и за её пределами. В качестве реакции на решение президента РФ глава Министерства обороны Сергей Шойгу призвал Следственный комитет рассмотреть возможность преследования лиц, ответственных среди прочего за демонтаж памятников, посвящённых воинам Красной армии, рассказывает Polskie Radio.

«Снос памятников происходит в странах, с которыми у РФ не лучшие отношения, с которыми у РФ большие проблемы в плане исторических вопросов. Речь идёт прежде всего о Польше, странах Прибалтики и Чехии. Отсюда и следует очень сильная и жёсткая реакция российских властей. Эта реакция очень странная. Если мы рассмотрим этот закон, то сложно понять, кто и за что должен отвечать», — говорит в интервью Polskie Radio эксперт из Польского института международных дел Анна Мария Дынер.

В свою очередь глава Польско-российского центра диалога и согласия Эрнест Выцишкевич в беседе с радиостанцией обращает внимание на то, что Польша поступила очень правильно, демонтировав памятник Ивану Коневу в Кракове в 1991 году.



«Если бы мы сделали то же самое с большинством монументов такого типа в Польше в соответствующее время, тогда мы бы не столкнулись с этой политической проблемой», — объясняет Выцишкевич. «Конечно, суть заключается не в памятниках. Они выступают как предлог к чему-то более существенному, к определённой операции в отношении памяти народов Центральной Европы, которую Российская Федерация пытается проводить в последние годы особенно активно», — добавляет он.