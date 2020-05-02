Al Jazeera – опасаясь дефицита продуктов, британцы вернулись к своим огородам

02.05.2020, 3:35, Новости дня

В Великобритании жители опасаются дефицита продуктов на полках магазинов, поэтому вернулись к практике ведения огородов и содержания домашних животных, передаёт Al Jazeera. По словам корреспондента телеканала, сейчас 85% овощей в Великобритании — импортные, и поэтому опасения не безосновательны.

Хилари Пэвитт поливает растения. Она переделала свой сад так, чтобы выращивать овощи. Так она собирается прокормить себя и свою семью во время коронавируса. Помимо неё ещё миллионы британцев сейчас занимаются посевом семян, чтобы стать более самодостаточными, поняв, что цепочки поставок еды ненадёжны.

ХИЛАРИ ПЭВИТТ, садовница: Мы начали выращивать картошку, овощи, зелень, которую можно обрезать, заготовки на зиму. Мы надеемся, что через полтора месяца перейдём на самообеспечение. Явно будут проблемы с поставками продуктов в супермаркеты, ведь рабочие мигранты не смогут приехать, сейчас карантин. Так что думаю, в конечном итоге через несколько недель будет дефицит. А у меня, надеюсь, всё будет хорошо.

Те, у кого нет своего сада, используют доступные им пространства, чтобы проращивать помидоры, огурцы и зелень. Британцам, которые жили в войну, говорили копать ради победы. Они на это реагировали с энтузиазмом, и в итоге зависимость Великобритании от импорта еды к началу 1940-х сократилась вдвое. Теперь же те семьи, у которых полно времени, возвращаются в огород. Королевское общество садоводов зафиксировало сильный рост в числе посещений своего сайта. Люди ищут советы по выращиванию овощей, фруктов и съедобных растений. Производители семян говорят о сильном росте продаж за последние недели.

В супермаркетах панические покупки в основном прекратились, но на полках с яйцами по-прежнему зачастую пусто. Это один из главных продуктов на кухне во время пандемии. По всей Великобритании птицеводческие фермы оказались без птиц. Семьи, которые не могут найти яиц на полках магазинов, занятись выращиванием кур. Птицевод из Сассекса Лиз Андреотти решила прекратить продажи кур, опасаясь, что некоторые могут пожалеть об импульсивной покупке, когда снимут карантин.

ЛИЗ АНДРЕОТТИ, птицевод: Мне никогда не звонило и не писало так много людей. Обычно у меня уходит месяц на продажу партии, которая сейчас ушла за неделю. У меня осталось несколько птиц от февраля и несколько от марта. Думаю, это была паника, люди подумали: о боже, у меня нет яиц.

ЧАРЛИ ЭНДЖЕЛА, корреспондент Al Jazeera в Хэмпшире: Великобритания сейчас импортирует 85 процентов овощей из Европейского союза. Но есть опасения, что из-за долгого карантина могут быть нарушены каналы поставок еды. Так что если люди обращаются за свежими продуктами не в супермаркеты, а к земле, это может снизить нагрузку.

Чарли Энджела, Al Jazeera, Хэмпшир.

Дата выхода в эфир 28 апреля 2020 года.