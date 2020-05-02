Тищенко рассказал, кто ведет Telegram-канал “Темный рыцарь”

02.05.2020, 3:19, Новости дня

Народный депутат от “Слуги народа” Николай Тищенко в интервью изданию НВ, обнародованном 30 апреля, заявил, что анонимный Telegram-канал “Темный рыцарь” ведет группа журналистов, работающих на популярном украинском телеканале.

По словам депутата, численность группы, которая ведет Telegram-канал, составляет от четырех до шести человек.

“Я знаю, кто “Темный рыцарь”, [депутат от партии “Слуга народа” Александр Куницкий] Саша тоже знает. Информацию дают многие, в том числе и депутаты. “Темный рыцарь” – это группа людей, у меня даже есть фамилии четырех или шести журналистов, они с одного популярного телевизионного канала”, – заявил Тищенко.

На слова Тищенка отреагировали в Telegram-канале, написав: “Юбилейный тупняк в честь 100 тыс. наших подписчиков”, – и сопроводив скриншотом из интервью.

Ранее глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия заявлял, что Telegram-канал “Темный рыцарь” ведут нардеп из этой фракции Александр Дубинский и его друзья.

Осенью 2019 года появился Telegram-канал “Темный рыцарь”, который позиционирует себя как “Лига справедливости. Самые темные инсайды Зе-команды”. На него подписано более 100 тыс. пользователей. Арахамия заявлял, что “догадывается”, кто стоит за его появлением. Глава фракции признал, что часть информации, которую публикует “Темный рыцарь”, соответствует действительности.