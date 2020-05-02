“Ответственность местной власти и главврачей”. Глава Минздрава Украины объяснил, почему не все медики получили повышенные зарплаты

02.05.2020, 3:19, Новости дня

Повышенные зарплаты в связи с распространением коронавируса не все украинские медики получили из-за ситуации на местах. Об этом 1 мая заявил в программе ТСН на канале “1+1” министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

“У нас было два повышения и два обещания, которые были выполнены со стороны центрального органа исполнительной власти. Первое – это 300%. Мы посчитали все без исключения суммы, которые мы должны были перевести в регионы, и все до копейки эти цифры были переведены в регионы. Дальше уже пошла ответственность местных органов власти и главных врачей, остальных чиновников”, – сказал он.

По словам министра, его ведомство следит за всеми случаями невыплат, “получая списки людей, какую сумму, какую доплату они получили и почему они не получили”.

“Уверен, я смогу довести это до конца. И все наши обещания, которые мы дали по 300%, – они будут в полном объеме выплачены с соответствующими выплатами”, – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что средства на выплаты медикам за апрель есть.

23 марта Кабинет Министров Украины утвердил предложение Министерства здравоохранения о почасовой оплате труда медицинских работников, которые лечат зараженных коронавирусом. Зарплата некоторых медиков должна была увеличиться в три раза.

18 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сообщать о задержках с выплатой зарплат медикам.