В Раде зарегистрирован законопроект о прямом госфинансировании сферы культуры – нардеп Ткаченко

02.05.2020, 3:19, Новости дня

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о прямом финансировании креативных индустрий (культурной сферы).

Об этом 1 мая в программе “Свобода слова Савика Шустера” на телеканале “Украина” сообщил народный депутат от “Слуги народа”, председатель парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко.

“Зарегистрировали законопроект, который предусматривает существенные экономические не только льготы, но и прямое финансирование дополнительно для креативных индустрий… Это прямое государственное финансирование креативным индустриям, определенные налоговые льготы, введение понимания того, что есть грант, введение пятипроцентного ПДВ на культурные услуги и много других вещей”, – объяснил он.

Нардеп отметил, что на эту тему идут “дискуссии” с Кабинетом Министров.

“Мы рассчитываем, что все фракции в парламенте (все уже вызвались практически) будут поддерживать такой закон”, – сказал Ткаченко.

В программе “Свобода слова Савика Шустера” представители шоу-бизнеса, кино и спорта отметили, что из-за введенного в связи с коронавирусом карантина доходы потеряли люди, которые работают в сфере культуры.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, прекратили межобластные пассажирские перевозки, в Киеве, Харькове и Днепре закрыли метро. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. 22 апреля карантин продлили до 11 мая.

8 апреля Ткаченко сообщал, что его комитет рассмотрел ряд инициатив для экономической поддержки креативных индустрий в условиях карантина.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека, 272 из них умерли.