 

В офисе генсека ООН призвали собрать Украине деньги на борьбу с коронавирусом

02.05.2020, 3:16, Новости дня

Для оказания помощи Украине в борьбе с пандемией коронавируса потребуется 69 млн долларов, сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на 69 млн долларов, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года», – приводит слова официального представителя генсека ООН ТАСС.

Как утверждает Дюжаррик, «ООН и наши гуманитарные партнеры доставляют защитную одежду и тесты в страну, включая в затронутый конфликтом район». В то же время он отметил, что доступ для гуманитарных конвоев «остается ограниченным».

«Мы призываем к свободному доступу к зонам конфликта», – добавил официальный представитель генсека ООН.

Накануне лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником». В Верховной раде говорили, что эпидемия на Украине когда-нибудь закончится, однако при этом нет уверенности, что страна продолжит свое существование. Украину также назвали единственной не помогающей своим гражданам страной.



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