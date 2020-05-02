 

Количество инфицированных коронавирусом превысило 31000, умерших от болезни – более 600

02.05.2020, 3:15, Разное

Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Китае достигло 31649, включая Гонконг и Макао. Общее число умерших от болезни – 638, выздоровевших – 1605.

Вне Китая случаи болезни зафиксированы в Японии (86), Сингапуре (30), Таиланде (25), Южной Корее (24), Австралии (14), Германии (13), США (12), Тайване (16), Малайзии (14), Вьетнаме (12), Франции (6), Объединенных Арабских Эмиратах (5), Канаде (5), Индии (3), Филиппинах (3, включая один смертельный случай), Великобритании (3), РФ (2), Италии (2), Бельгии (2), Непале (1), Шри-Ланке (1), Швеции (1), Испании (1), Камбодже (1), Финляндии (1).

Узнавайте последнюю информацию о коронавирусе на нашем портале



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / В Xiaomi рассказали об особенностях прошивки MIUI 12

30.04 / Объявлено о коронавирусе у Мишустина

31.03 / Мнение: “Бальзам Болотова”

02.04 / Лолита Милявская в 6-летнем возрасте стала жертвой сексуального домогательства

13.04 / В Сети появилось фото Meizu 17 для фанатов Audi

11.04 / Раковые пациенты, от которых скрывают их диагноз, живут меньше

22.04 / Специалист по питанию рекомендует есть зеленый лук для профилактики гипертонии

20.04 / Брэд Питт с прогнозом погоды и Билли Айлиш на выпускном: как Джон Красински делает самое позитивное онлайн-шоу

14.04 / Билли Айлиш жалуется на травлю из-за съемок в купальнике

13.04 / Органика против люкса: ЗОЖ-гуру о недостатках и преимуществах косметических средств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска