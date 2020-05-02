Белый дом запретил Энтони Фаучи дать показания в Конгрессе

02.05.2020, 3:10, Новости дня

Администрация Дональда Трампа запретила директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи выступить на слушаниях в Конгрессе.

6 мая Комитет по ассигнованиям Палаты представителей планирует провести слушания с анализом действий администрации Трампа в борьбе с эпидемией COVID-19.

Пресс-служба Белого дома пояснила, что выступление на слушаниях должностных лиц, руководящих усилиями по противодействию эпидемии, будет «контрпродуктивным».

В заявлении пресс-службы также указано, что Белый дом намерен сотрудничать с Конгрессом, чтобы Фаучи выступил на слушаниях «в подходящее время».

Лидеры демократов, контролирующих Палату представителей Конгресса США, неоднократно призывали провести широкомасштабное расследование действий администрации по борьбе с эпидемией коронавируса, которая унесла жизни десятков тысяч американцев.