Трамп впервые за месяц покинул Белый дом

02.05.2020, 3:10, Новости дня

Дональд Трамп, который несколько недель находился в Белом доме из-за карантина, проведет выходные в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президентов США в горах штата Мэриленд.

Президент Трамп покинул Белый дом впервые с 28 марта. Тогда он посетил город Норфолк, штат Вирджиния, чтобы презентовать отправку госпитального судна ВМС США Comfort, который отправлялся в Нью-Йорк.

Покидая Белый дом, Трамп сказал журналистам, что в Кэмп-Дэвиде будет практиковать социальное дистанцирование и что планирует работать. В том числе, у него запланированы телефонные переговоры с иностранными лидерами.