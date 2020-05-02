 

Трамп впервые за месяц покинул Белый дом

02.05.2020, 3:10, Новости дня

Дональд Трамп, который несколько недель находился в Белом доме из-за карантина, проведет выходные в Кэмп-Дэвиде, загородной резиденции президентов США в горах штата Мэриленд.

Президент Трамп покинул Белый дом впервые с 28 марта. Тогда он посетил город Норфолк, штат Вирджиния, чтобы презентовать отправку госпитального судна ВМС США Comfort, который отправлялся в Нью-Йорк.

Покидая Белый дом, Трамп сказал журналистам, что в Кэмп-Дэвиде будет практиковать социальное дистанцирование и что планирует работать. В том числе, у него запланированы телефонные переговоры с иностранными лидерами.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Ассоциация управленцев здравоохранения раскритиковала «Альянс врачей» Васильевой

24.04 / Ученые узнали о климате в древней Антарктиде благодаря найденным окаменелостям лягушки

02.04 / В результате драки в ТЦ “Авиапарк” в Москве один человек погиб, еще один ранен

30.03 / COVID-19. В Украине приостановили большую приватизацию

03.04 / Мнения: Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

02.04 / Минобороны ответило газете La Stampa про «ненужность» российской помощи Италии

03.04 / Американские нефтяники захотели вынудить Россию сократить добычу нефти

09.04 / Нью-Йорк переживает трагический опыт Италии, но в пугающих масштабах

03.04 / Трамп сделал тест на коронавирус

03.04 / В Киеве коронавирус подтвердили у 189 человек, количество погибших возросло до трех

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска