 

Росздравнадзор зарегистрировал тест на определение антител к коронавирусу COVID-19

02.05.2020, 3:06, Новости дня

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) зарегистрировала российский тест для определения в крови антител к коронавирусу, разработанный при участии НМИЦ гематологии Министерства здравоохранения РФ и Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН. Об этом сообщил заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Григорий Ефимов на своей странице в социальной сети Facebook.

 

Тест позволяет выяснить, переболел человек вирусом или еще нет.

 

"Точность складывается из двух параметров — это чувствительность и специфичность. Чувствительность составляет 95 процентов, специфичность – 98 процентов. Это значит, что мы можем пропустить какое-то количество, не больше 5 процентов случаев действительно положительных. И иногда тест будет давать ложноположительный результат максимум в 2 процентах случаев. Тест выявляет, скорее, переболевших, чем остро болеющих. Антитела могут появляться не сразу. Они и появляются не сразу. И чем больше времени (мы говорим о неделях) прошло после болезни, тем чувствительнее становится этот тест", — объясняет заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии, кандидат биологических наук Григорий Ефимов.

По словам Ефимова, новые тест-системы уже передали в несколько больниц для тестирования врачей, которые работают в красной зоне, передает телеканал "Россия 24".

В России за сутки выявлено 7 942 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Всего в стране зарегистрировано 114 573 случая инфицирования коронавирусом.



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