 

На борту эсминца ВМС США Kidd почти 100 человек заражены коронавирусом

02.05.2020, 3:06, Новости дня

Свыше 95 человек на борту эсминца ВМС США Kidd инфицированы коронавирусом нового типа. Это составляет около 30 процентов от общего числа членов экипажа эсминца. Такие данные сообщает телеканал CNN, ссылаясь на два источника в военных кругах.

24 апреля телеканал со ссылкой на представителей Пентагона сообщил, что на борту корабля подтверждено 18 случаев инфицирования коронавирусом.

В настоящее время эсминец находится в порту Сан-Диего, сообщает ТАСС.

Эсминец ВМС США Kidd задействован в антинаркотической операции, которую Соединенные Штаты проводят в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне. На борту эсминца находятся порядка 330 человек. Военного, у которого первым диагностировали заражение коронавирусом COVID-19, госпитализировали в город Сан-Антонио, штат Техас.

В конце марта вспышка коронавируса была зарегистрирована на борту авианосца USS Theodore Roosevelt, заболели 840 человек. По последней информации, 88 военных вылечились, один военный скончался в отделении интенсивной терапии 13 апреля.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / В Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом доме

01.04 / Режим самоизоляции ввели во всех регионах Северного Кавказа

18.04 / Онищенко раскритиковал “дядек, потерявших контроль над собой”

01.04 / Росатом приступил к 3D-печати клапанов для аппаратов ИВЛ

29.03 / Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев

11.04 / Бывшая сотрудница Байдена обвинила его в сексуальных домогательствах

17.04 / Историк моды Васильев пожаловался на «дурманящее» лечение в Коммунарке

14.04 / Расстрел украинских волонтеров в 2014 году. Боевикам “ЛНР” инкриминируют нарушение правил и обычаев войны

26.03 / В ГИБДД решили отменить штрафы за нарушение сроков регистрации авто

28.03 / Украина захотела сэкономить на национализме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска