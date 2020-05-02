На борту эсминца ВМС США Kidd почти 100 человек заражены коронавирусом

02.05.2020, 3:06, Новости дня

Свыше 95 человек на борту эсминца ВМС США Kidd инфицированы коронавирусом нового типа. Это составляет около 30 процентов от общего числа членов экипажа эсминца. Такие данные сообщает телеканал CNN, ссылаясь на два источника в военных кругах.

24 апреля телеканал со ссылкой на представителей Пентагона сообщил, что на борту корабля подтверждено 18 случаев инфицирования коронавирусом.

В настоящее время эсминец находится в порту Сан-Диего, сообщает ТАСС.

Эсминец ВМС США Kidd задействован в антинаркотической операции, которую Соединенные Штаты проводят в восточной части Тихого океана и Карибском бассейне. На борту эсминца находятся порядка 330 человек. Военного, у которого первым диагностировали заражение коронавирусом COVID-19, госпитализировали в город Сан-Антонио, штат Техас.

В конце марта вспышка коронавируса была зарегистрирована на борту авианосца USS Theodore Roosevelt, заболели 840 человек. По последней информации, 88 военных вылечились, один военный скончался в отделении интенсивной терапии 13 апреля.