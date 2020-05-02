 

Мнение: Путин: «Не уберегли…»

02.05.2020, 2:50, Разное

Дежавю какое-то…

Сколько лет прошло, а как свежо выглядит эта видеозапись…

Источник: Ирек Муртазин



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