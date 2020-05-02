Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания Конгрессу
02.05.2020, 2:48, Новости дня
Белый дом запретил директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу США, сообщила The Hill.
«Администрация проинформировала [демократов] о том, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания», – приводит слова представителя комитета по ассигнованиям ТАСС.
В Белом доме назвали «контрпродуктивным» возможное выступление перед Конгрессом директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, который входит в созданную американским президентом Дональдом Трампом специальную группу по борьбе с распространением коронавируса.
«Пока администрация Трампа продолжает принимать общегосударственные ответные меры на COVID-19 <…>, было бы контрпродуктивно, чтобы люди, участвующие в этих усилиях, появлялись перед Конгрессом. <…> Мы привержены работе с Конгрессом и предложим дать показания в подходящее время», – сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
Ранее Трамп в очередной раз пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США, выразив надежду, что количество погибших американцев не превысит 100 тыс. человек.
В начале апреля в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. Позднее Трамп неоднократно корректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США. При этом в среду число умерших американцев с подтвержденным коронавирусом превысило количество погибших во Вьетнамской войне.
Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет