 

Белый дом запретил главному инфекционисту США давать показания Конгрессу

02.05.2020, 2:48, Новости дня

Белый дом запретил директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи давать показания Конгрессу США, сообщила The Hill.

«Администрация проинформировала [демократов] о том, что Белый дом запретил доктору Фаучи давать показания», – приводит слова представителя комитета по ассигнованиям ТАСС.

В Белом доме назвали «контрпродуктивным» возможное выступление перед Конгрессом директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США, который входит в созданную американским президентом Дональдом Трампом специальную группу по борьбе с распространением коронавируса.

«Пока администрация Трампа продолжает принимать общегосударственные ответные меры на COVID-19  <…>, было бы контрпродуктивно, чтобы люди, участвующие в этих усилиях, появлялись перед Конгрессом. <…> Мы привержены работе с Конгрессом и предложим дать показания в подходящее время», – сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Ранее Трамп в очередной раз пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США, выразив надежду, что количество погибших американцев не превысит 100 тыс. человек.

В начале апреля в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть до 200 тыс. американцев. Позднее Трамп неоднократно корректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США. При этом в среду число умерших американцев с подтвержденным коронавирусом превысило количество погибших во Вьетнамской войне.

Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.



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