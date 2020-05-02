 

Песков высказался об ослаблении карантина в России

02.05.2020, 2:40, Разное

Пресс-секретарь президента России убежден, что в каждой стране снятие режима самоизоляции будет проходить по-своему. Коронавирус распространяется в разных государствах по уникальному сценарию.

Песков отметил, что любые ограничения должны сниматься поэтапно. “Технологии у всех разные. Кто-то действует осторожно, кто-то принимает решительные шаги”, – заявил он.

Судя по заявлениям Пескова, карантин в России тоже будет сниматься поэтапно, ведь в стране сохраняется высокий риск второй волны распространения коронавируса. По его словам, прежде чем принимать решения, нужно провести консультации со специалистами, передает RTVI.

Напомним, что карантин в России начал действовать в конце марта – был введен повсеместный режим самоизоляции. Сначала в стране объявили нерабочей одну неделю. Позже президент России Владимир Путин заявил, что этот режим будет действовать до 30 апреля.

Во время последнего обращения к народу 28 апреля, глава государства сказал, что карантин в России продолжится минимум до 13 мая. Как писали “Дни.ру”, продление режима самоизоляции обусловлено тем, что распространение коронавируса в стране остановить пока не удалось.



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