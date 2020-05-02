В Испании разрешили гулять и заниматься спортом на улице

02.05.2020, 2:30, Новости дня

Жителям Испании со 2 мая разрешили выходить на прогулки и заниматься спортом на улице в рамках поэтапного плана правительства по ослаблению ограничительных мер, принятых в стране из-за пандемии коронавируса.

Чтобы избежать большого скопления людей, Минздрав Испании установил временные ограничения для выхода жителей на прогулку. Так, с 06.00 до 10.00 и с 20.00 до 23.00 разрешены занятия физкультурой на улице, а также прогулки взрослых людей и подростков старше 14 лет. С 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 20.00 разрешено выходить на улицу пожилым людям старше 70 лет и лицам, которые в силу состояния здоровья не могут гулять самостоятельно. С 12.00 до 19.00 разрешены прогулки с детьми до 14 лет, передает ТАСС.

Спортом на улице позволено заниматься раз в день поодиночке в пределах населенного пункта, где проживает человек. Пользоваться автомобилем или общественным транспортом, чтобы уехать подальше от дома и заняться физкультурой, нельзя. Взрослым гулять разрешено вдвоем – с тем, с кем проживаешь в одной квартире, в радиусе 1 км от места жительства. Власти страны настаивают на сохранении безопасной дистанции и рекомендуют носить защитные маски. С несовершеннолетними до 14 лет можно выходить на прогулку только раз в день, при этом им следует воздержаться от игр с другими детьми.

Помимо занятий спортом и прогулок, испанцам можно выходить в магазин за продуктами, в аптеку, больницу, на работу, если нет возможности делать это удаленно. Встречаться с друзьями или даже родственниками пока нельзя. Ожидается, что новые послабления ограничительных мер введут 4 мая.

В течение почти 50 дней выходить на прогулки или заниматься физкультурой на улице взрослому населению в Испании было запрещено. Детям до 14 лет с 26 апреля разрешили гулять раз в день в сопровождении одного совершеннолетнего.

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности для сдерживания распространения коронавируса. Эта мера позволила ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, бары, рестораны, учебные учреждения, развлекательные заведения, спортзалы, деятельность которых все еще приостановлена. За нарушение мер были введены крупные штрафы.

28 апреля правительство Испании представило поэтапный план послабления ограничительных мер. Скорость отмены ограничений может отличаться в разных регионах страны в зависимости от сложившейся ситуации.

С начала распространения инфекции в Испании выявлены более 215,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 24 824 пациента умерли, 114 678 человек выздоровели.

Ранее ВОЗ предостерегла от слишком быстрой отмены ограничений по коронавирусу, так как раннее снятие ограничительных мер может спровоцировать возвращение эпидемии.