Мнение: Контрабандист Голобородько

02.05.2020, 2:25, Разное

Смешно, но тем не менее. Коммерческая гуманитарка, закупленная в Китае, частично оказалась контрабандой с поддельными сертификатами, а часть "гуманитарной помощи" уже появилась в продаже.

Самая прелесть, что в этой чудесной схеме поучаствовал и Зеленский.

Зеленский решил пропиариться на масках, защитных костюмах и антисептиках, закупленных коммерческими фирмами

На Украине назревает грандиозный скандал – Владимир Зеленский торжественно встретил в аэропорту “Гостомель” крупнейший самолёт АН-225 “Мрия” (тот самый, который построен Советским Союзом в единственном экземпляре) с медицинским грузом из Китая. Самолёт, кстати, всю свою жизнь сдаётся в аренду Украиной другим странам, и впервые за свою историю доставил груз для Украины. Вот только груз оказался не гуманитарным.

Пиар – штука полезная. В век информационных технологий просто выполнять свою работу и не освещать ее с помощью СМИ – всё равно, что не выполнять её вовсе. Информационное молчание сродни бездействию. Вот только любая нормальная публичная личность (кто угодно – политик, чиновник, бизнесмен, меценат) предпочтут выполнить свою работу, а затем уже это освещать в СМИ, потому что приобрести можно любой товар, но невозможно купить себе новую репутацию взамен уничтоженной, как невозможно и всему обществу организовать приступ внезапной амнезии. Но украинских политиков своя репутация никогда не заботила. Главное – это пиар. Зеленский совершил большую ошибку – во время эпидемии вируса он позволил себе пропиариться на чужом товаре, выдав коммерческий рейс за очередную победу его команды. Впрочем, очень скоро вся правда вырвалась на свободу, и вся страна узнала, что три «гуманитарных» рейса из Китая просто доставляли заказы для украинских гипермаркетов. По информации телеграм-канал Джокер, на Украину с 6 по 8 апреля было доставлено тремя рейсами множество товаров для коммерческих организаций:

“Сильпо-фуд – 1 701 000 медицинских масок;

Эпицентр – 420 000 медицинских масок;

ROSHEN – 400 коробок защитных костюмов, 100 очков;

ПП «ДІЛОВАР», Одесса, торговля текстилем, уставной капитал 1000 гривен – 400 000 медицинских масок;

«Долфі-Україна», дистрибьютор медицинских изделий – 2 000 000 медицинских масок двумя рейсами по 1 000 000 каждый;

ТОО "ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ" Вадима Новинского, добыча природного газа – 10 боксов-изоляторов;

"Українські Генетичні Технології", производитель тест-систем – реагенты для тестов, 6 коробок;

Компания Abifarm, производство защитных масок – оборудование для производства масок, 12 наименований, и 97 коробок тканей (двумя рейсами);

ТОО «АХК-ГРУП», оптовая торговля химическими продуктами, уставной капитал 1000 гривен – 1200 очков;

ТОО «Фірма Техніка монтажу», Львов, оптовая торговля древесиной, стройматериалами и сантехникой, позиционирует себя как лидер рынка строительных креплений – 7 аппаратов ИВЛ, с пометкой: департамент Львовской администрации.

Благотворительная организация в списке только одна – это БФ «Корпорация монстров», для которой завезли 180 000 медицинских масок, 21 000 масок для лица, 6000 костюмов, 20 000 очков, 5000 бахил, 200 образцов.”

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Украинцам не стоит рассчитывать на помощь государства в борьбе с коронавирусом. Рассчитывать придётся только на самих себя. В Офисе Президента, кстати, уже прокомментировали ситуацию. Со слов Кирилла Тимошенко, они “…просто встретили самолет, так как это Мрия, и это груз для Украины. Не бюджет, не наш фонд, не платили за груз и самолет". Уникально и гениально. Непревзойдённое мастерство пиара без денежных вложений…

Даниил Безсонов

У беглых украинских "патриотов", также изрядно пригорело с этой клоунады.

И еще.

Все это Unrated версия сериала "Слуга народа" для лиц 18+.