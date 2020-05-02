Личное: Боня и фитнес

02.05.2020, 2:18, Разное

На днях в Эскортограме, вслед за толстой и коренастой Тиной, появился ещё один самопровозглашённый эксперт по фитнесу. Зовут Викой. Кличка — Боня.

Вика объявила о том, что запускает курс по построению красивого тела.

Всё, что вам нужно знать о туловище Бони, наглядно показано на этой фотографии.



Фото: Соцсети

О том, как именно Вика объявила о старте курса, хочу сказать отдельно. Точнее, показать.

Закуталась в необъятную куртку. Вывалила из спортивного топа кусок силиконовой сиськи. И зазывает на курс, не забывая при этом нервно поддерживать полы куртеца, чтобы ненароком не распахнулись.



Фото: Соцсети

Нет, Бонька, конечо, скажет, что ей просто было холодно. Она говорит, что и в экономе летает просто потому, что ей так больше нравится, а не потому, что нет денег. Только вот кто в это поверит?

Вы — лично вы — поверите в то, что Боня спрятала бы под курткой отличную фигуру, если бы та у неё имелась? Да Бонька в Антарктиде без трусов встанет, если тело — в форме.

Только вот тело её в хорошей или хотя бы даже сносной форме не бывает никогда.



Фото: Соцсети

Нет, я сейчас не имею в виду Бонькины вусмерть уфотошопленые фотки, которые публикуются в глянце для бедных или в её собственном Эскортограмчике.

Я имею в виду честные фотографии, которые получаются, когда Боня не знает, что её снимают, и когда у неё нет возможности прибегнуть к волшебной силе фотошопа.



Фото: Соцсети

Боня всю жизнь живёт в вялом, корявом и до ужаса некрасивом теле.

Эти снимки, например, сняты с разницей в лет 10, а тело как было говном, так и осталось.



Фото: Соцсети

Видимо, отчаявшись от безденежья, Вика в очередной раз решила выставать себя на посмешище и подбомбить вислым задом на курсе по построению тела.

Вот что пытается продать Боня. Пожалуй, процитирую её:

Три вида упражнений будет: один — на сжигание жира, другой — на укрепление определённой группы мышц и третий — просто на то, чтобы был тонус.

Проведём разбор полётов?

Упражнений на сжигание жира не бывает, в принципе.

Любое движение и даже его отсутствие приводит к потере веса при условии, что в сутки вы расходуете больше калорий, чем потребляете.

Это единственное условие похудения. Других нет.

Единственное место, где происходит сжигание сала, — это раскалённая сковородка. Во время выполнения упражнений ваше сало не горит.

Сжигание жира — это фигура речи. Однако откуда знать об этом Бони с её полученным в публичном доме 2 образованием?

Запомните: если вы будете скакать горными козами, а потом пожрёте всласть, то вы, возможно, и не похудеете. Ваш процесс похудения или, наоборот, набора веса зависит исключительно от разницы между приходом и расходом калорий. И больше ни от чего.

Далее Вика предлагает вам упражнения «на укрепление определённой группы мышц» и упражнения — «просто на то, чтобы был тонус».

Хотите, знать, в чём заключается разница между упражнениями на укрепление мышц и упражнениями на тонус? Её тупо нет.

Все упражнения — вот вообще все, без единого исключения — укрепляют мышцы или, выражаясь иначе, повышают тонус.

Это — абсолютно одно и то же.

Больше скажу: те упражнения, которые, как обещает Боня, направлены на сжигание жира (абсолютно пустое, бессмысленное, как вы уже поняли, обещание), на самом деле, укрепляют мышцы. Ну, или повышают их тонус.

Зайки, что бы вы ни делали у себя дома на коврике — йогу, аэробику, приседания с гантельками и без, планки и скручивания на пресс — все эти хитрые или нехитрые упражнения и асаны укрепляют ваши мышцы. Ну, или повышают их тонус. Все. Вот вообще все.

Сжигание же жира происходит исключительно на раскалённой сковородке. Худеете вы тогда и только тогда, когда в сутки расходуете больше калорий, чем потребляете.

Всё ясно?

Вопросы?