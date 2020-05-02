 

Bild рассказал об истории Дня труда на фоне отмены первомайских мероприятий в Германии

02.05.2020, 2:16, Новости дня

В этом году многие немецкие федеральные земли отменили мероприятия, посвящённые празднованию 1-го мая, пишет Bild. Издание напоминает, что история этого праздника началась в 1889 году на конгрессе социалистических партий в Париже: тогда делегаты постановили считать первый день мая днём демонстраций за права рабочего класса.


Reuters

Из-за пандемии коронавируса, в этом году во многих федеральных землях Германии запрещены демонстрации по случаю 1-го мая, пишет Bild. Как отмечает издание, из-за вируса День труда превратился для многих людей в день неполной занятости, или хуже того — в день безработицы.

Между тем, история этого праздника началась летом 1889 года в Париже, на конгрессе социал-демократических и социалистических партий, организованном по инициативе Фридриха Энгельса, напоминает издание. Делегаты съезда, помимо прочего, постановили считать 1-е мая днём международных демонстраций за права рабочего класса.

Как пишет Bild, дата 1-го мая была выбрана из-за двух конкретных событий, случившихся в этот день. 1-го мая 1886 года 400 000 рабочих в США выступили за введение восьмичасового рабочего дня и повышение зарплат, а тремя годами позднее в немецких промышленных районах состоялась забастовка 100 000 рабочих, также выступивших за свои права.

В современной Германии 1-е мая воспринимается уже не как день борьбы рабочих за свои права, а как повод провести свободное время, отмечает издание. В этом году праздничные мероприятия пришлось отменить: текущий девиз объединения немецких профсоюзов гласит о том, чтобы «соблюдать дистанцию в период пандемии». 



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