 

Times – Гренландия становится новым полем битвы арктических держав

02.05.2020, 2:16, Новости дня

Пакет помощи, выделенный США Гренландии, является посылом в адрес РФ и Китая, наращивающих своё влияние в арктическом регионе, пишет The Times, ссылаясь на слова профессора Датской академии вооружённых сил Петера Вигго Якобсена. Якобсен отмечает, что РФ и Китай по-разному угрожают интересам США в Арктике: Китай, в первую очередь, фокусируется на экономическом проникновении, тогда как РФ расширяет своё военное присутствие.


Reuters

Россия, также как США и Китай, расширяет своё военное и экономическое присутствие в Арктике, пишет The Times. В последнее время, полем борьбы за господство в регионе стала Гренландия.

Посол РФ в Дании Владимир Барбин обвинил США в «политике конфронтации в регионе, нацеленной на достижение доминирующего положения». По словам Барбина, Вашингтон проявлял «нездоровый подход» к крупным инвестиционным арктическим проектам других стран.

Между тем США объявили о выделении пакета помощи Гренландии в объёме $12,1 млн, информирует The Times. Согласно официальному заявлению госдепа США, эти средства позволят интенсифицировать американскую активность на острове и поддержать инвестиции, энергетику, туризм и другие отрасли. Кроме того, в столице Гренландии Нууке будет открыто американское консульство. При этом сообщается, что датские политики негативно восприняли прямую финансовую помощь Гренландии: аналитики считают, что в Копенгагене опасаются уменьшения своей роли посредника в вопросах Арктики.

Как пишет издание, посол США в Дании Карла Сэндс, в свою очередь, раскритиковала деятельность РФ в регионе, заявив, что поведение Москвы и милитаризация Арктики вызывает беспокойство мирового сообщества. По словам Сэндс, РФ восстановила многие свои арктические базы времён холодной войны, создала цепочку военных баз вдоль своего арктического побережья, а также создала четыре арктические бригады и модернизировала старые аэродромы и порты. Сэндс также добавила, что активность в регионе проявляет, также, КНР, «продвигая свои хищнические экономические интересы и проецируя свои авторитарные ценности».

По словам профессора Датской академии вооружённых сил Петера Вигго Якобсена, средства, выделенные США на Гренландию, являются незначительными, однако с их помощью Вашингтон посылает предупредительный сигнал Москве и Пекину. При этом Якобсен отмечает, что Китай и РФ по-разному угрожают американским интересам в Арктике: в случае КНР Вашингтон беспокоится по поводу усиления китайского экономического влияния в регионе. РФ же беспокоит США увеличением своего военного присутствия в Арктике. «Новые базы, которые они строят, позволят им атаковать авиабазу Туле и уничтожить радар раннего предупреждения», — приводит The Times слова Якобсена.

Россия, в свою очередь, заявляет, что имеет полное право на защиту своих северных широт и Северного морского пути, пишет издание. На данный момент Москва ждёт одобрения от ООН на разработку обширных месторождений углеводорода в Северном Ледовитом океане.



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