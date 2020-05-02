Илон Маск решил продать почти все имущество, в том числе дома

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02.05.2020, 2:05, Новости дня

Основатель компаний SpaceX и Tesla, миллиардер Илон Маск намерен продать практически все свое физическое имущество, в том числе дома. Об этом он заявил в Twitter.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

Причины решения Маск не назвал.

Еще в одной публикации Маск сообщил, что стоимость акций его компании Tesla является слишком высокой. Котировки ценных бумаг этого предприятия снизились почти на $72 за сегодня и достигли $710,07.

Tesla stock price is too high imo

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

В переписке с The Wall Street Journal на вопрос о том, шутит он или его твит проверяли перед публикацией, Маск ответил: “Нет”.

Как сообщает Reuters, Маск известен своими провокационными твитами. В августе 2018 года он сообщил о намерении сделать Tesla частной компанией, что вынудило Комиссию по ценным бумагам и биржам США открыть дело о мошенничестве. Маск урегулировал конфликт с законом, выплатив государству $20 млн и пообещав, что без разрешения адвокатов не будет распространять важную деловую информацию о компании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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