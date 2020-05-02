“Я не боюсь мести, я ее ожидаю”. Мэр Черкасс прокомментировал возможные последствия из-за смягчения карантина

02.05.2020, 2:05, Новости дня

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, который выступил в защиту решения смягчить карантин в его городе, заявил 1 мая изданию “Страна”, что ожидает мести за неповиновение.

Журналист спросил, не боится ли тот уголовного преследования.

“За что меня сажать в тюрьму? Пусть садят. Я это проходил давно. Эти политические преследования от власти за мою гражданскую позицию были всегда. Я не боюсь мести, я ее даже ожидаю”, – сказал мэр.

Он прокомментировал выступление президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого тот передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

“Я думал, что президент передаст привет “Эпицентру” (сеть строительных магазинов. – “ГОРДОН”), который нарушает все правила карантина. Но передали мне. Я хочу ему передать: закон должен быть один для всех. Я вижу, что будут преследовать местных руководителей, а не тех, кто крал сотни миллионов при прошлой власти. Мне этот привет расценивать как угрозы? Это вмешательство в органы местного самоуправления. И знаете, кто мне только ни передавал приветы: начиная от местного начальника СБУ и заканчивая всеми остальными”, – заявил мэр Черкасс.

По его словам, руководитель местного управления СБУ звонил ему “20 раз” и просил отменить постановление о послаблении карантина.

“Я ему сказал, что мы не против, только он должен объяснить, как может работать на полную мощность “Эпицентр”, а не может простой предприниматель. [Он] cказал: “Увидишь, мы же – по-мужски, будут уголовные дела…” Вот так и объяснил”, – сказал Бондаренко.

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

В Украине по состоянию на утро 1 мая коронавирус подтвержден у 10 861 человека, 272 из них умерли.