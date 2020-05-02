“Мы никогда не угрожаем, мы действуем”. Мэр Черкасс показал переписку якобы с первым замглавы Офиса президента

02.05.2020, 2:05, Новости дня

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко вечером 1 мая разместил в Facebook скриншот угроз якобы первого заместителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова.

“Вы забыли, в какой стране живете”, – прокомментировал мэр.

На скриншоте с телефона абонент “Сергей Трофимов” пишет, что в “следующий раз будут не приветы, а действия”.

“Я вас последний раз предупреждаю и советую успокоить свои таланты… Это не угрозы, а последнее предупреждение. Мы никогда не угрожаем, мы действуем. Завтра можете оказаться под клетчатым одеялом, если свои таланты не успокоите. Достаточно ясно?” – сказано в сообщении от “Сергея Трофимова”.

Моя відповідь: Ви забули, в якій країні живете. Posted by Анатолій Бондаренко on Reede, 1. mai 2020

В Черкассах с 1 мая по решению исполнительного комитета городского совета ослабляют карантинные ограничения. Работу смогут возобновить магазины непродовольственных товаров (книжные, строительные, канцелярские, электроники и другие), салоны красоты, парикмахерские, зоомагазины, мастерские, салоны ритуальных услуг и летние площадки ресторанов. Также жителям города разрешат доступ в парки, скверы, на рынки и ярмарки. В мэрии пояснили, что пошли навстречу представителям бизнеса, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Национальная полиция открыла уголовное производство в связи с решением муниципалитета Черкасс.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что решение Черкасского горсовета о досрочном смягчении карантина ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении передал Бондаренко “привет” от Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел.

Мэр Черкасс сообщил, что ожидает мести, но не боится ее.

Трофимов занял должность в Администрации Президента Украины в мае 2019 года, месяц спустя, после реорганизации АПУ в Офис президента, был переназначен. Ранее Трофимов работал в студии “Квартал 95”.