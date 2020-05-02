В Москве умерли 37 человек с коронавирусом

02.05.2020, 1:50, Новости дня

В Москве умерли 37 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19. Это на 10 человек меньше, чем днем ранее, передает РИА Новости. Общее число москвичей, погибших от инфекции, составило 695. Всего в РФ от COVID-19 умерли 1169 человек.

За минувшие сутки в стране выявлено 8 тысяч новых случаев заражения, из них в Москве — 3,5 тысячи. 800 человек заболели в Подмосковье. Всего в стране заболели 114,5 тысячи человек. РФ находится на восьмом месте в мире по числу зараженных.