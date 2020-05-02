Илон Маск отправил в падение акции Tesla одним твитом

02.05.2020, 1:50, Новости дня

Предприниматель Илон Маск одним твитом отправил в падение акций Tesla. Сначала он написал в Twitter, что продает все свое имущество, в том числе и собственный дом. После этого добавил, что, по его мнению, акции Tesla стоят слишком дорого.

I am selling almost all physical possessions. Will own no house.

— Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

В результате акции автопроизводителя упали почти на 10 процентов, передает телеканал "Россия 24".