 

В Берлине первомайская демонстрация закончилась задержанием участников

02.05.2020, 1:50, Новости дня

В Берлине задержали участников первомайской демонстрации, которая состоялась, несмотря на запрет массовых мероприятий в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Акцию провели левые организации.

В демонстрации приняли участие 3 тысячи человек, хотя в Германии запрещено собираться в группы более 20. Дистанцию в полтора метра большинство также проигнорировало, сообщает телеканал "Россия 24".

 

Чтобы блокировать улицы и разогнать демонстрантов, полиции пришлось задействовать в том числе и вертолеты.



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