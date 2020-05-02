Министр безопасности Боснии и Герцеговины запретил въезд российским медикам

02.05.2020, 1:48, Новости дня

Министр безопасности Боснии и Герцеговины (БиГ) Фахрудин Радончич не дал разрешения российским военным специалистам въехать на территорию страны, куда их ранее пригласили власти этого государства для дезинфекции города Мостар, сообщила пресс-служба министерства.

«МИД Боснии и Герцеговины ознакомило министерство безопасности с нотой, которая была получена от посольства Российской Федерации. В указанной ноте запрашивается разрешение въехать на территорию БиГ для 24 членов медицинской команды и пяти специалистов РХБЗ для дезинфекции города Мостар, которую они должны были сделать на основании просьбы председателя Президиума БиГ (коллективный руководящий орган) Драгана Човича. Министр безопасности БиГ не дал разрешения пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, вопрос был направлен в Президиум БиГ», – приводит текст заявления министерства безопасности Боснии и Герцеговины ТАСС.

Как информирует Радио Сараева, российский гуманитарный конвой не смог пересечь границу Сербии с Боснией и Герцеговиной.

В пятницу Минобороны РФ сообщало, что часть российских военных специалистов, которые оказывают помощь в борьбе с коронавирусом в Сербии, по просьбе боснийской стороны будет передислоцирована в Боснию и Герцеговину. По данным военного ведомства, 1 мая колонна в составе пяти единиц специальной военной техники (авторазливочных станций АРС-14КМ и мобильного комплекса аэрозольной дезинфекции), двух врачебно-сестринских бригад и четырех расчетов подразделений войск РХБ защиты общей численностью 25 человек совершит марш из Белграда в один из кантонов Федерации Боснии и Герцеговины. Планировалось, что военные проведут в БиГ противоэпидемиологические мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Сводный отряд специалистов РХБЗ Минобороны РФ уже работал в Боснии и Герцеговине с 9 по 23 апреля. Тогда было продезинфицировано 28 объектов в 11 городах республики.

Напомним, РФ уже оказала помощь в борьбе с коронавирусом Италии, США, Сербии, Республике Сербской (Босния и Герцеговина). Позднее к Москве за помощью обратились еще 12 стран: Алжир, Египет, Катар, Кувейт, Йемен, Ливан, Ливия, Сирия, Марокко, Палестина, Судан и Тунис.

МИД РФ пообещал не оставлять без внимания просьбы о помощи от других стран.