Мнение: Письмо: “Отшутилась, что просто шлет красивых мужиков”

02.05.2020, 1:40, Разное

Для самостоятельного разбора вам письмо.

d_def

Здравствуйте, Эволюция.

Я читаю Ваш блог некоторое время, и вижу что Вы посвящаете время разборам некоторых писем.

Позвольте мне рассказать свою историю.

Меня зовут А., 29 лет, средний класс с сидячей работой по ~10 часов в день, из хобби – парные танцы да компьютерные игры, в общем, практически средний по больнице экземпляр. 2 года назад я познакомился на танцах с С. Она понравилась мне сразу, хотя особых надежд я не питал – ей на тот момент было 18, с такой разницей в возрасте считал что не имеет смысла даже засматриваться. Однако, к моему удивлению, она быстро заинтересовалась мной – а я был восхищен и только старался выглядеть в лучшем свете. Буквально через пару недель она начала ночевать у меня, а через пару месяцев – и вовсе переехала от родителей.

Для меня вся эта история была близка к невозможной. Я обычный парень, с девушками общаюсь хоть и сносно, но без сногсшибательных успехов, а тут такое. Красивая молодая девушка, знает несколько языков, имеет европейское гражданство, и что критически важно – и вправду видимо любит. Несколько месяцев я просыпался с ощущением что меня где-то обманывают, но я не могу понять где – либо что я занимаю чьё-то место.

У нас, конечно, были свои разлады и проблемы – я неряшлив, а С. очень любит порядок и чистоту. Я провожу львиную часть времени “в компе”, а она – занимается вышиванием или другим хенд-мейдом. Но даже при этом, мы прожили полтора года довольно счастливо.

Примерно через год (т.е. за год до текущего момента) С. сказала, что хочет поступать в университет в Европе. Я поискал отзывы, послушал знакомых и понял что да, указанное место действительно одно из лучших, и туда действительно стоит ехать учиться. Мы поговорили и я решил, что хотел бы попробовать переехать тоже. Примерно в этот же момент я пошёл на курсы языка, а С. устроилась на работу, чтобы накопить достаточно денег для стартового рывка. И вот, за пару дней до отъезда она спрашивает:

-А., а если я тебя разлюблю? Вот уеду и разлюблю, ты не перестанешь со мной общаться?

На тот момент это меня не пугало, скорее всего потому что казалось несбыточным риском, так что я уверенно отвечал что нет, всё у тебя будет хорошо, может и не разлюбишь. Увы, точных слов не припомню, скорее всего просто глупо отшутился.

Когда С. уехала, мы обговорили, что я приеду в марте-апреле, и постараемся поддерживать связь друг с другом. Первые пару месяцев это действительно получалось – я пытался чем-то заглушить её отсутствие, она строила свою новую жизнь и делилась впечатлениями. Понемногу я, как и хотел для переезда, перешёл на удалённую работу, подтянул язык до базового А1. Всё шло своим чередом до момента, как началась история с карантинами. И тут произошло неожиданное изменение, которое я явно “прошляпил”. С., конечно же, всё это время общалась со своими однокурсниками – я участвовал в их посиделках на уровне “помахать ручкой из телефона и сказать пару фраз на недоученном языке”, и когда пришло известие о надвигающемся карантине, она позвонила мне и спросила, как я отнесусь к идее что она переедет к одному из своих одногруппников на это время.

В тот момент я думал в основном о том, что месяц без людей в одиночку – это очень тяжелый груз, поэтому согласился. Я несколько дней приходил с вопросами и предложениями и получил сильно напрягшие меня ответы.

На предложение ей приехать – “я не уверена что всё введут как написали, учеба для меня слишком важна чтобы полагаться на ожидание”. В это я действительно поверил – хотя, естественно, всё ввели ровно так как и ожидалось.

На предложение приехать мне – “я не понимаю, как совместить наш с тобой мир с тем, который я выстроила. Поэтому пытаюсь уговорить тебя переехать поближе, но не ко мне. Я боюсь разбить твой, наш и мой миры”.

Подобные новости, и тот факт что это новости, огрели меня с размаху и по затылку. Я замкнулся и перестал ей писать, не отвечал на звонки и замкнуто горевал. Через пару дней ей удалось дозвониться, мы поговорили и вроде как нормализовали общение, но внутреннее ощущение надвигающейся расплаты никуда не исчезло. Однако прошло еще пару дней, и в разговорах начал мелькать одногруппник, который её приютил – в основном в превосходных формах или в качестве примера для подражания. Зависть пронзила меня к человеку, которого я лично никогда не встречал – просто поразительно. Но и вправду – на 10 лет моложе, имеет более высокие или такие же социальное положение/доход/возможности как и я, при этом молод и красив. По любой объективной оценке я проигрываю вчистую, и ничего не могу с этим сделать.

Одногруппника становилось всё больше, и в какой-то момент я напрямую спросил “зачем ты это мне посылаешь?”. С. отшутилась, что просто шлёт красивых мужиков, как я шлю ей иногда красивые картинки с девушками, потом разговор *незаметно* перешёл к тому что ей некого тут обнимать и так хочется. Я спросил её напрямую “ты у меня разрешения спать с другими мужиками спрашиваешь?”, это всё переросло в эмоциональный разговор и слёзы. В итоге я понял, что она действительно не уверена, любит меня или нет, и хочет сделать шаг назад в отношениях. При этом когда я предложил просто расстаться и не резать хвост кота кусочками, она ответила “Если тебе проще так расстаться со мной, без разговора вживую – скажи, я не обижусь”.

В этот раз я огрелся гораздо меньше. Не получается сидеть обиженкой больше пары часов, работа не волк, так что я просто прервал разговор и занялся своими делами.

На следующий день С. написала, что у неё стресс и она правда не знает, что делать и как лучше. В итоге я согласился, что до встречи face-to-face не хотел бы расставаться.

Более того, я не могу отрицать её логику – мы не виделись 3 месяца, за это время она буквально с нуля построила свою жизнь, в которую я не вписываюсь. Мне следовало продумать план лучше и суметь уехать вместе, и теперь я просто пожинаю плоды своей наивности, в виде необъявленного, но фактического разрыва.

В чём же вопрос, спросите Вы? Разрыв хоть и замят обеими сторонами, но достаточно очевиден.

А вот в чём – по неизвестной мне причине, С. через некоторое время начала мне названивать, рассказывать как дела, делиться личными переживаниями, в общем активно проявлять внимание. У меня, увы, времени стало гораздо меньше – за всей этой историей я взял больше работы и побочных задач и иногда просто не могу ответить на видеозвонок – но на перекинуться парой слов минут 10 хватает. При этом видно, что у одногруппника она явно поселилась – перебралась в его комнату, носит его футболки, они вместе ходят в походы, он учит её водить машину итд. Её жизнь также никак не связана со мной (и я физически не смогу приехать еще месяца 3 из-за закрытых границ). Что это? Такое изощренное издевательство, подачки чтоб я не вышел в окно или попытка что-то наладить? Я не понимаю, делаю ли я себе лучше, когда пытаюсь общаться по-старому, или меня просто медленно спихивают на скамейку интернет-друзьяшек.

Надеюсь, Вы сочтёте моё письмо достаточно интересным или показательным для разбора.

С уважением, А.