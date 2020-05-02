«Укрепит вертикаль, но затормозит развитие территорий»

02.05.2020, 1:30, Разное

Что политологи думают о назначении Андрея Белоусова и.о. премьер-министра.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что у него подтвердился диагноз COVID-19. Исполняющим обязанности председателя правительства назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Владимир Путин, подписавший указ о назначении Белоусова, заявил, что окончательные решения о поддержке граждан, экономики и пострадавших отраслей не будут приниматься без мнения и участия Мишустина.

При президентстве Путина это первый случай назначения заместителя главы правительства исполняющим обязанности премьер-министра. Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает, что Путин не пытается таким образом окончательно сменить Мишустина на его должности.

«Я не думаю, что по окончании болезни Мишустин перестанет быть премьер-министром, он еще не успел себя проявить. Никто не успел себя проявить, потому что в нынешних обстоятельствах у российского правительства нет никакой экономической политики. Люди сидят и сочиняют пакеты в рамках социальной помощи».

«Все в правительстве сейчас выступают в роли завхозов», — заявляет Колесников.

Первый вице-премьер Белоусов с премьером Мишустиным. Фото: kremlin.ru

Однако политолог Дмитрий Орешкин говорит, что назначение Белоусова сильно ослабит положение Мишустина. По его словам, Мишустин — техническая фигура, у которой нет ни своей политики, ни команды, ни самостоятельных ресурсов. В то время как система приоритетов Белоусова известна. Орешкин отмечает, что его политика унаследована из советских времен, когда верховный выбор экономических приоритетов проходил между двумя вариантами управления: отраслевым и региональным. По отраслевой системе управления все ключевые ведомства находятся в Москве. В них сидит небольшое количество лично известных первому лицу начальников, которые могут в любой момент доложить президенту обстановку.

«Белоусов — это последовательный сторонник централизации и отраслевого метода управления. Логика для этого очень проста: у него есть деньги, он автор и главный реализатор национальных проектов. Под его руководством есть координирующий орган, который выполняет все поручения. То, что делает Путин, это продолжение его двадцатилетнего отхода от приоритета развития РФ как территориального образования к приоритету централизации и усиления вертикальных органов власти», — говорит Орешкин.

По его словам,

система жесткой централизации хороша для войны, когда необходимо собрать в центре ресурсы из регионов и перебросить их на фронт.

«Путин показал, что его приоритеты — это централизация, вертикализация, отраслевое управление государством, — продолжает политолог. — Назначив Белоусова, он показал, что по стилю управления больше похож на Сталина и Ленина, чем на Горбачева, Хрущева и Ельцина, которые пытались дать больше свободы территориям. Это [назначение] укрепит государственную вертикаль, но затормозит развитие территорий».

Андрей Колесников считает, что с формальной точки зрения назначение Белоусова — это естественное и логичное решение.

«Есть формальная процедура передачи высших должностей. Когда Ельцин уходил на операцию в 96-м году, его заменял Черномырдин. Здесь мы видим комбинацию еще проще: первый зам вступает в права и выполняет роль премьер-министра. Что происходит фактически в таких ситуациях, сказать трудно. В данном случае формальное это и есть фактическое», — говорит он.

Президент Владимир Путин слушает доклад премьера Михаила Мишустина, который тот начал с объявления о заболевании коронавирусом. Фото: kremlin.ru

Однако, по мнению Дмитрия Орешкина, в РФ будут действовать «прагматично-силовые традиции» в передаче высших должностей при форс-мажорных обстоятельствах, т.е.,

как договорятся люди, владеющие силовыми ресурсами, так все и будет.

Наблюдатели отмечают, что согласно российскому законодательству, для временного исполнения обязанностей главы правительства в связи с его нетрудоспособностью вице-премьеру не требуется специального президентского указа.

Фариза Дударова

корреспондентка