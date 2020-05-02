 

Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей

02.05.2020, 1:20, Новости дня

Международная команда ученых разработала новый метод обнаружения слабых магнитных полей при помощи элементов нанофотоники.

По словам ученых, во время работы часто необходима возможность детектирования очень слабых магнитных полей. Усложняет процесс то, что чувствительные сенсоры требуют сильного охлаждения и имеют внушительные размеры. Во время экспериментов с магнитоплазмонными кристаллами обнаружилось, что магнитооптические эффекты можно усилить в десять раз и это позволит их использовать для практического применения.

По словам ученых, главной проблемой во время работы стала необходимость измерения постоянного магнитного поля. При том, что магнитооптический эффект Керра измеряется в переменном магнитном поле. Во время исследования обнаружилось, что достичь чувствительности сенсора порядка 10^-6 эрстед является возможным.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Назван наиболее вероятный способ заражения коронавирусом

10.04 / Президент предостерег от соблазна свалить все на коронавирус

30.04 / На «Севмаше» рассказали о работе ОПК в условиях коронавируса

07.04 / Коронавирус предоставил шанс завершить войну на Донбассе – заявление бывших послов США в Украине

30.04 / Рубль вырос к доллару и евро

14.04 / Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин

26.03 / Путин подписал закон о ценах на лекарствах в условиях угроз эпидемии и ЧС

23.04 / США признали вывод на орбиту нового иранского спутника

27.04 / Глава «Металлоинвеста» умер от пневмонии

27.03 / В Ухане скрывают новые случаи COVID-19 – Financial Times

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска