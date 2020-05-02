Предложен новый метод обнаружения слабых магнитных полей

02.05.2020, 1:20, Новости дня

Международная команда ученых разработала новый метод обнаружения слабых магнитных полей при помощи элементов нанофотоники.

По словам ученых, во время работы часто необходима возможность детектирования очень слабых магнитных полей. Усложняет процесс то, что чувствительные сенсоры требуют сильного охлаждения и имеют внушительные размеры. Во время экспериментов с магнитоплазмонными кристаллами обнаружилось, что магнитооптические эффекты можно усилить в десять раз и это позволит их использовать для практического применения.

По словам ученых, главной проблемой во время работы стала необходимость измерения постоянного магнитного поля. При том, что магнитооптический эффект Керра измеряется в переменном магнитном поле. Во время исследования обнаружилось, что достичь чувствительности сенсора порядка 10^-6 эрстед является возможным.