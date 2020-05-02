Обозреватель Bloomberg – США нет смысла заключать договоры с Россией, когда главный соперник — Китай

02.05.2020, 1:04, Новости дня

Американская администрация дала понять, что в любых будущих договорах об ограничении вооружений должна участвовать не только Россия, но и Китай. Как отмечает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс, это правильная стратегия в свете новых угроз, однако США будет сложно её реализовать и заинтересовать Пекин в подобной сделке.



Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео проинформировал своего российского коллегу Сергея Лаврова, что в любом соглашении о контроле за вооружениями между США и Россией обязательно должен участвовать Китай. Таким образом, администрация Трампа пытается сделать трёхсторонний формат неотъемлемой частью нового поколения соглашений по контролю над вооруженниями, отмечает обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс.

По его словам, это здравый подход, вот только неизвестно, хватит ли у Вашингтона рычагов давления, в частности, на Китай, чтобы воплотить его в жизнь. Он пишет, что хотя в прежних договорах между Россией и США были прописаны верхние границы количества допустимых вооружений, РФ якобы сначала стала нарушать их ключевые положения, модернизируя свои ядерные арсеналы, а затем начала размещать запрещённые РСМД ракеты. «В итоге США остались единственной страной в мире, которая не могла создавать ракеты наземного базирования, с обычной или ядерной боеголовкой, дальностью действия от 500 до 5500 километров», — пишет автор статьи.

Кроме того, прежние соглашения не учитывали рост Китая, отмечает обозреватель. Пекин был не связан подобными договорами и наращивал вооружения, а Вашингтон не мог ему ответить. В итоге в американской администрации сделали вывод, что существующие соглашения по контролю над вооружениями не соответствуют меняющейся стратегической ситуации и ослабляют позиции США по отношению к Пекину.

Так что Вашингтон решил выйти из Договора РСМД и заявить, что дальнейшие соглашения должны быть трёхсторонними. Кроме того, он вернулся к программе модернизации ядерных вооружений и к внедрению инноваций, которые должны укрепить способность США к сдерживанию. Таким образом США пытаются заполучить рычаги давления на будущих переговорах. «США нужно нарастить то, что они будут сокращать».

Как отмечает автор статьи, в этом есть логика. «Нет смысла постоянно соизмерять планы США по контролю за вооружениями с вызовами со стороны России, когда Китай сейчас главный соперник», — пишет обозреватель. По его словам, хотя и Россия, и Китай наращивают свои ядерные арсеналы, ни один из них не хочет стратегического соперничества с ничем не сдерживаемыми Штатами.

Хэл Брэндс отмечает, что выход США из Договора РСМД не обострил отношения Вашингтона с союзниками, как опасались многие. Наоборот, некоторые из них даже выразили готовность разместить на своей территории новые ракеты. Обозреватель даже говорит о «парадоксальной логике» контроля над вооружениями: рост гонки вооружений ведёт к деэскалации на выгодных условиях.

Однако сталкиваются США и со сложностями. Во-первых, у Китая сейчас нет заинтересованности вступать в какие-либо трёхсторонние соглашения. Придать Пекину стимул Штаты могут, если разместят ракеты в Азии и модернизируют свои арсеналы. Сейчас этим планам угрожает коронавирус, который может привести к перераспределению бюджетов.

Во-вторых, трёхсторонний формат несёт в себе опасности: Москва и Пекин могут сговориться против Вашингтона, как то было с Россией и Ираном в 2015 году. И в целом это сложный формат, администрация Трампа не настолько опытна.

В-третьих, если США и РФ не продлят договор СНВ-III, непонятно, кто от этого выиграет. У РФ всё готово для производства новых вооружений, но из-за нефтяного кризиса и предыдущей стагнации приоритеты могут сместиться. У США тоже с этим есть сложности: в долгосрочной перспективе гонка вооружений идёт им на пользу, но реально этот процесс наберёт обороты чуть ли не к 2030-м годам, отмечает обозреватель Bloomberg.