Мнение: Решение регулятора

02.05.2020, 0:54, Разное

Компания-оператор строительства газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG выразила несогласие по принятому Федеральным сетевым агентством Германии решением отказать освободить проект от требований обновленной газовой директивы ЕС.

Суть проблемы в следующем. Германский регулятор освободил СП-2 от требований Третьего энергопакета ЕС, который требует разделения владельца газа, продавца и транзитера, а кроме того, ограничивает возможности по прокачке газа по трубопроводу пятьюдесятью процентами газа от одного поставщика. Освобождение действовало по май этого года и могло было продлено при условии запуска проекта.

Как известно, проект не запущен, а Северной поток-2 даже не достроен до конца, и перспективы его достройки пока туманны. В таком случае решение Федерального сетевого агенства Германии вполне логично и вытекает из ранее оглашенных условий.

Технически нынешнее решение предварительное, но скорее всего, окончательное будет таким же. В таком случае даже в случае достройки и запуска СП-2 его можно будет загружать не более чем наполовину от штатной мощности в 55 млрд кубометров в год. Фактически это крах проекта, причем окончательный. Газпром провалился во всех своих грандиозных проектах поставки газа в Европу, да и с поставками газа в Китай ситуация не слишком лучше, так как пока базовые месторождения не имеют достаточных объемов для загрузки Силы Сибири до проектных мощностей. Дополнительный газ можно перебросить с Сахалина, но теперь и этот проект сдвинут по срокам, так как “Академик Черский”, который и должен был укладывать трубы к материку, спешно переброшен в сторону Балтики и точно в этом году не приступит к сахалинскому проекту.

С таким управлением пафосно выплачиваемые рекордные дивиденды за 19 год выглядят пиром во время чумы, но с другой стороны, Газпром для того и существует, чтобы пилить деньги и разносить их по нужным кошелькам. Все остальное – второстепенные детали.