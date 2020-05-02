Офис генпрокурора изучит ситуацию с работой “Эпицентра” во время карантина

02.05.2020, 0:50, Новости дня

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в эфире телеканала hromadske 30 апреля пообещала изучить ситуацию с работой сети строительных гипермаркетов “Эпицентр” во время карантина.

“Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуальный и резонансный, конечно, мы также будем его исследовать и изучать. Он мимо нас не пройдет”, – сказала Венедиктова.

Она напомнила, что на этой неделе под Кабмином прошел митинг предпринимателей. Они требовали от правительства разрешить работу малому и микробизнесу с соблюдением санитарных норм, а также обеспечить равные требования для работы во время карантина ко всем, в том числе известным торговым сетям.

“Если люди выходят под Кабмин на митинг, значит, по этому вопросу есть запрос на справедливость в обществе. Мы будем его изучать”, – сказала генпрокурор.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, среди прочего, закрыли торговые центры и большинство магазинов. В постановлении правительства №211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” сказано, что до 11 мая в Украине запрещена работа магазинов, кроме тех, которые торгуют продуктами, средствами гигиены, лекарствами, техническими и другими средствами реабилитации, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи и телекоммуникаций.

После введения карантина “Эпицентр” заявил, что продолжит работу, поскольку в магазинах продают бытовые товары и товары первой необходимости, в частности, защитные и дезинфицирующие средства, медицинские приборы, средства кварцевания и обеззараживания воздуха, товары личной гигиены, бытовую химию и базовые продукты питания.

Агентство LIGA.net сообщало, что в некоторых магазинах “Эпицентр” многие отделы работают в штатном режиме, а не только с товарами первой необходимости.

Согласно данным Opendatabot, ООО “Эпицентр К” принадлежит народному депутату, члену депутатской группы “За майбутнє” Александру Гереге и его супруге Галине Гереге (51,3% и 47,97% соответственно), а также Татьяне Суржик (0,73%). На сайте “Эпицентра” сказано, что сеть объединяет 59 торговых центров.