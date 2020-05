Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней – СМИ

02.05.2020, 0:50, Новости дня

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике впервые за 20 дней, во время которых появились слухи об ухудшении его здоровья и даже смерти. Об этом 2 мая сообщило со ссылкой на СМИ КНДР южнокорейское агентство Yonhap.

Ким Чен Ын якобы присутствовал на церемонии, посвященной завершению строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон недалеко от столицы страны Пхеньяна.

Последний раз Ким Чен Ына видели на публике 11 апреля. Несколько таблоидов (в частности, американский The New York Post, а также британские The Daily Mail и Express) со ссылкой на публикации в китайской социальной сети Weibo написали, что Ким Чен Ын скончался в ночь на 25 апреля – якобы от осложнений после операции на сердце. Другие СМИ писали, что глава КНДР находится в коме.

У прессы вызывало вопросы то, что Ким Чен Ын впервые за время правления не присутствовал на празднованиях по случаю дня рождения деда, основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

По данным проекта 38 North, который мониторит ситуацию в КНДР, специальный бронированный железнодорожный состав, который использует Ким Чен Ын, не позже 21 апреля прибыл на станцию вблизи курортного города Вонсан. В Южной Корее заявили, что Ким Чен Ын жив и с 13 апреля находится в районе Вонсана.

Северокорейский дипломат, президент Корейской ассоциации дружбы Алехандро Као де Бенос заявил 25 апреля, что информация о болезни Ким Чен Ына не соответствует действительности.

Никаких сообщений о состоянии здоровья Ким Чен Ына на сайте государственного информационного агентства КНДР ЦТАК в последние дни не появлялось.

Президент США Дональд Трамп, комментируя информацию о здоровье Ким Чен Ына, накануне заявил, что у него “очень хорошее понимание ситуации”, но сообщить детали он отказался.

Ким Чен Ыну 36 лет. Он возглавляет КНДР с 2011 года.