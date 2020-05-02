 

Трамп пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США

02.05.2020, 0:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз пересмотрел прогноз по числу жертв коронавируса в США, выразив надежду, что количество погибших американцев не превысит 100 тыс. человек, что существенно выше недавних прогнозов.

«Будем надеяться, что мы выйдем на уровне ниже 100 тыс. умерших. Что все равно является ужасным показателем», – приводит слова Трампа ТАСС.

Глава администрации США также в очередной раз выразил мнение, что распространение нового коронавируса «можно было, нужно было остановить в источнике».

«Благодаря тому, что мы выровняли кривую [роста числа зараженных], замедлили темпы распространения [нового коронавируса] и масштабно расширили свой потенциал в сфере здравоохранения, мы теперь находимся в процессе постепенного повторного открытия своей страны», – добавил Трамп, имея в виду отмену санитарных ограничений.

Согласно последней информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли 64,3 тыс. человек.

Напомним, в начале апреля в Белом доме предупреждали, что от коронавируса могут погибнуть от 100 тыс. до 200 тыс. американцев. Позднее Трамп дважды корректировал прогноз по числу жертв коронавируса в США, в последний раз предсказав 60-65 тыс. погибших американцев. При этом в среду число жертв коронавируса в США превысило количество погибших во Вьетнамской войне.

Ситуацию с COVID-19 в США уже сравнили с терактами 9/11 и с атакой на Перл-Харбор.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему американское здравоохранение оказалось неспособно предотвратить пандемию коронавируса в США.



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