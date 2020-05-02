Многие забывают про ЗОЖ, когда начинают пить лекарства. Вот почему так делать не надо

02.05.2020, 0:45, Разное

Вести здоровый образ жизни необходимо. Однако многие пациенты «забывают» об этом после начала лекарственной терапии гипертонии и повышенного уровня «плохого холестерина» в крови. Это выяснили финские ученые. Их исследование опубликовано в Journal of the American Heart Association.

«Медикаментозное лечение не следует рассматривать как бесплатный пропуск для продолжения или начала нездорового образа жизни. Наше исследование ставило цель определить, вносят ли люди после начала лекарственной терапии в образ жизни изменения», – рассказала руководитель исследования Маарит Дж. Корхонен (Maarit J. Korhonen) из Университета Турку.

В исследовании приняли участие 41225 финнов (средний возраст 52 года) без заболеваний сердца или инсульта в анамнезе. С 2000 по 2013 годы ученые опросили каждого из них не менее двух раз с интервалом в 4 года. Исследователи оценивали индекс массы тела (ИМТ), уровень физической активности, употребление алкоголя и историю курения. Ученые получили данные о приеме статинов и препаратов против высокого артериального давления.

По сравнению с участниками, которые не пили лекарства, у тех, кто принимал их:

повысилась склонность к снижению уровня физической активности, они на 8% чаще становились физически неактивными;

на 82% повысилась вероятность ожирения или увеличения ИМТ;

на 26% повысились шансы бросить курить;

снизился уровень употребления алкоголя.

Отказ от курения зачастую связан с прибавкой в весе, но это не объясняет увеличения ИМТ участников исследования. Согласно полученным данным, участники, которые принимали лекарственные препараты и бросили курить, набрали больше веса, чем те, кто их не принимал и бросил курить.

«Людей, начавших пить лекарства, следует поощрять, чтобы они продолжили или начали управлять своим весом, быть физически активными, контролировать употребление алкоголя и бросили курить», – отметила Корхонен.