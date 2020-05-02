Нацбанк Украины: экономика страны вследствие карантина сократится в 2020 году на 5%

02.05.2020, 0:42, Новости дня

КИЕВ – Постепенная отмена карантина приведет к восстановлению украинской экономики во втором полугодии 2020 года. Об этом говорится в ежеквартальном Инфляционном отчете, опубликованном на официальном сайте Национального банка Украины.

«Этому будет способствовать также мягкая фискальная и монетарная политики. Увеличение правительством бюджетных расходов на преодоление кризиса и меры Национального банка по поддержанию банковской системы уменьшат негативное влияние пандемии на экономику», – подчеркивается в документе.

Вместе с тем, «вследствие карантина для преодоления пандемии и глобального кризиса» в 2020 году украинская экономика сократится на 5 процентов, наибольший спад она испытает во втором квартале текущего года – 11 процентов.

«Как падение, так и восстановление будет неравномерным по видам экономической деятельности. В частности, от внедрения внутреннего карантина больше потеряет сектор услуг, розничная торговля, транспорт. После окончания карантина эти сектора частично восстановятся, однако еще будут страдать от медленного восстановления доходов населения. Туризм и связанные с ним авиационные услуги полноценно возобновятся только в следующем году», – отмечается в отчете Нацбанка Украины.

Бизнесу помогут

В видеообращении к украинцам 1 мая президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за решение, которое позволит быстрее рассмотреть закон о регулировании банковской деятельности и даст возможность продолжать сотрудничество с МВФ.

«Мы обязательно получим необходимые для экономики средства, несмотря на вчерашние попытки некоторых политических сил помешать этому процессу», – сказал он, сообщает «Интерфакс-Украина».

Принятие законопроекта необходимо для заключения новой программы с Международным валютным фондом.

Президент Украины отметил, что он понимает ситуацию в обществе и экономике – «карантин принес немало трудностей бизнесу и гражданам».

«С первых дней мы делаем все, чтобы хоть немного облегчить вам жизнь. Хочу отметить недавние шаги в этом направлении. Прежде всего это программа кредитов для малого и среднего бизнеса под 3-5%. Понимаем, что есть предприниматели, которые не работали во время карантина, а значит, не смогут показать банку доход. Несмотря на это, они получат необходимые деньги, потому что гарантом выступит государство», – подчеркнул лидер Украины.

Он сказал, что всего на эту программу запланировано до 30 млрд гривен (около 1,15 млрд долларов – Т.Б.).

Владимир Зеленский подчеркнул, что «работа, бизнес и экономика в целом – все это мы восстановим и выведем на более высокий уровень, но при одном условии: мы должны быть здоровыми».

«Ключ к этому – ваша сознательность», – заявил президент Украины.

Правительственный портал органов исполнительной власти Украины публикует данные Центра общественного здоровья о том, что по состоянию на 9:00 1 мая в стране был 10861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, при этом – 272 летальных случаев, 1413 пациентов выздоровели. В частности, болезнь подтверждена у 754 детей и 2154 медиков.

Русская служба Би-би-си сообщает данные Евростата о том, что экономика Евросоюза сократилась на 3,5% за первые три месяца 2020 года.

Карантин и «идеальный шторм»

Директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что падение экономики началось еще в январе, когда премьер-министром был Алексей Гончарук.

«И это падение экономики началось тогда после 48 месяцев стабильных показателей и некоторого роста в течение длительного времени. Позволю себе предположить, что Украина разбазарила возможности для экономического роста и столкнулась с проблемой, войдя в тот «идеальный шторм», о котором говорил Владимир Зеленский», – говорит Евгений Магда корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Магда считает, что страна находится в состоянии «слабой подготовки», и в период карантина оказалась в очень «невыгодной ситуации».

«И потому сегодня нужны комплексные мероприятия в первую очередь для представителей малого и среднего бизнеса – что мы должны делать и как, чтобы выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Но такого понимания у власти нет. У нас семь недель, а мы не получили четкого сигнала, что и как мы должны делать, и как выходить из карантина», – отмечает Евгений Магда.

Условия для рывка и экономического чуда

Политолог по вопросам международной политики Антон Кучухидзе отмечает, что глобальная экономика по итогам года потеряет около трех процентов своего развития.

«Слабые экономики сырьевой направленности, как украинская, пострадают еще больше. Но будут и нюансы, такие страны, как Индия, например, – ее экономика даже вырастет, несмотря на карантин. Раньше был прогноз МВФ, что украинская экономика вырастет на 3 процента, и было обещание предыдущего премьер-министра, что экономика за пять лет вырастит на 40 процентов», – говорит Антон Кучухидзе корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Антон Кучухидзе отмечает, что сегодняшнее состояние экономики базируется на тех программах, которые заложил предыдущий Кабинет министров.

«По факту мы видим, что не заложено никаких условий для рывка, экономического чуда, нет подтверждений тому, что Украина могла бы стать лидером в Восточной и Центральной Европе. Не сделано было ничего, чтобы экономика росла и была более гибкой и противостояла вызовам», – подчеркивает Антон Кучухидзе.

Он подчеркивает, что винить правительство Дениса Шмыгаля сегодня рано, поскольку оно начало свою работу, фактически, в условиях карантина.

«Мы не успели увидеть, на что они способны в нормальных условиях, и поэтому Кабинету министров Дениса Шмыгаля приходится работать в условиях падения экономики, в условиях влияния коронавируса, который остановил все, что можно остановить, и как следствие мы видим торможение экономического развития», – считает Антон Кучухидзе.

Политолог отмечает, что падение экономики было зафиксировано еще в прошлом году без желания предложить существенную программу для ее спасения.