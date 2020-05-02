 

Новая пресс-секретарь Белого дома пообещала никогда не лгать журналистам

02.05.2020, 0:42, Новости дня

Кейли Макэнани, пресс-секретарь президента Дональда Трампа в пятницу дебютировала в Белом доме, проведя первый в своей карьере брифинг для прессы. Макэнани пообещала никогда не лгать в общении с журналистами.

«Я никогда не буду вам лгать. Даю вам слово», – пообещала новый пресс-секретарь Трампа, обращаясь к представителям прессы.

Макэнани, пришедшая в Белый дом в апреле, сообщила журналистам, что она ежедневно общается с президентом и считает, что ее миссия состоит в донесении мыслей главы государства до широкой общественности.

Брифинг с участием пресс-секретаря президента стал первым с 11 марта 2019 года. Последнее подобное мероприятие состоялось, когда пресс-секретарем Трампа была Сара Сандерс, ушедшая из Белого дома летом 2019 года. Ее преемница Стефани Гришэм за все девять месяцев пребывания на посту пресс-секретаря не провела ни одного брифинга для журналистов.

Келлиэнн Конуэй, советница Белого дома, приветствовала возобновление традиции проведения пресс-брифингов.

«В данное время тут так много новостей, и это здорово, что появился пресс-секретарь, – сказала она журналистам в пятницу, – Хорошо, что она выступает от имени президента».

Трамп и новый глава аппарата администрации Марк Медоус провели кадровые перестановки в пиар-команде Белого дома в начале апреля, в разгар кризиса с коронавирусом. Гришэм, которая занимала должности как пресс-секретаря, так и директора по связям с общественностью Белого дома, была назначена главой аппарата первой леди Мелании Трамп.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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