 

Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в связи с плохим самочувствием

02.05.2020, 0:37, Новости дня

Народную артистку РФ Татьяну Васильеву доставили в одну из больниц Москвы в связи с плохим самочувствием. Об этом она заявил СМИ в пятницу, 1 мая.

Как отметила актриса, она в больнице и ждет врача. "Самочувствие так себе", — цитирует слова Васильевой ТАСС. При этом артистка не уточнила, с какими жалобами она обратилась к врачам.

Ранее в СМИ появилась информация, что Татьяна Васильева вызвала скорую помощь, так как у нее высокая температура и кашель.

Васильева родилась в 1947 году. Состояла в труппе Театра имени Маяковского, Московского академического театра сатиры и театра "Школа современной пьесы". Известна по фильмам "Здравствуйте, я ваша тётя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Увидеть Париж и умереть", по сериалу "Закрытая школа".



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