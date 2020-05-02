Ким Чен Ын появился перед публикой впервые с 12 апреля

02.05.2020, 0:37, Новости дня

Лидер КНДР Ким Чен Ын появился на публике впервые за двадцать дней, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на южнокорейское агентство Рёнхап.

Северокорейского лидера не видели на публике с 12 апреля. Сначала в ряде СМИ была распространена информация о том, что он перенес операцию (установка стента на сосуд), которая из-за ошибки хирурга привела к осложнениям. Затем в некоторых источниках появились слухи о смерти Ким Чен Ына. Они были опровергнуты Пхеньяном.