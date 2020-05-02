Врач Вячеслав Овечкин объяснил причину увеличения числа инфицированных COVID-19 среди молодёжи

02.05.2020, 0:09, Разное

Специалист по пульмонологии Вячеслав Овечкин объяснил возможную причину, по которой ныне наблюдается увеличение числа инфицированных вирусом COVID-19 среди молодёжи. По словам врача, это зависит не столько от возраста, сколько от наличия сопутствующих «уханьской» инфекции заболеваний, особенно хронических.

Своими догадками Вячеслав Овечкин поделился в эфире ТВ-канала «Москва 24», подчеркнув: точного ответа на этот вопрос на сегодняшний день дать не может ни один специалист. «Нередко коронавирус плохо переносится разными категориями граждан, включая и тех, у кого не имеется хронических патологий. Однако, как правило, они всё же есть, а потому отягощают течение коронавирусного заболевания», – отметил врач.

Пульмонолог также подчеркнул: COVID-19, как и иные респираторные инфекции, поражает человека любого возраста, но при наличии хронической болезни повышается риск неблагоприятного исхода.

Ранее европейские исследователи выяснили, что нередко к смерти пациентов с коронавирусом приводит аномальное свёртывание крови, провоцирующее образование в их лёгких микротромбов.