“Мне страшно”: откровения зараженной коронавирусом медсестры о буднях на больничной койке

02.05.2020, 0:06, Разное

Уорд не обратила внимания на тревожный симптом, потому что в целом хорошо себя чувствовала. Однако вскоре болезнь дала о себе знать: у медсестры поднялась температура, она начала задыхаться.

Жених Келли вызвал скорую, и ее срочно доставили в реанимацию. В своем аккаунте в “Фейсбук” пациентка рассказала, что не чувствовала вкуса, потеряла аппетит и не знала, сможет ли вообще пошевелиться. Не могла она и говорить – общалась с персоналом на языке жестов.

Келли подключили к аппарату ИВЛ. Несколько дней британка провела как в тумане. Вскоре ей пришлось обсудить с медиками вероятность своей смерти. У Уорд остались двое детей, и она умоляла спасти ее ради них.

“Мне страшно”, – призналась сотруднику реанимации пациентка.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Апр 2020 в 9:10 PDT

Спустя несколько дней ей стало лучше, но до полного выздоровления Келли еще далеко. Медсестра призвала всех оставаться дома и быть осторожными из-за коронавируса в мире.

Согласно данным на 30 апреля, коронавирусом в мире заболели 3 172 909 человек. Умерли 220 323 инфицированных, выздоровели 981 940. Судя по официальной статистике, ждать завершения пандемии пока не приходится.