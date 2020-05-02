 

“Всему есть предел”: самоизолированная с семьей Акиньшина лишилась последних сил

02.05.2020, 0:06, Разное

Больше месяца артистка находится дома с семьей. Из-за
вспышки коронавируса и опасности заражения школы закрылись, однако обучение не
прервалось. Дети Оксаны Акиньшиной теперь занимаются удаленно.

Артистке приходится помогать наследникам осваивать новые
темы. К учебному процессу даже подключился муж знаменитости, Арчила Геловани. Супруг актрисы объясняет детям математику на английском языке.

Заботы об отпрысках лишь на время отвлекают Оксану Акиньшину
от хандры из-за самоизоляции. “Все равно раз в две недели становится невмоготу.
Ходишь по дому как кошка, и думаешь – больше не могу. А еще, очень хочется в
ресторан и в самолет”, – цитирует звезду Vogue.

Оксана Акиньшина раньше спасалась прослушиванием музыки,
однако и она уже успела надоесть. “Всему есть предел. Невозможно четыре недели
слушать музыку”, – призналась знаменитость. Чтобы скрасить рутину актриса
купила несколько глянцевых журналов.

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Публикация от Akinshinaoxana (@akinshok2013) 14 Фев 2020 в 7:51 PST

Добавим, на днях на платформе More.tv вышел фильм “Спутник”.
Оксана Акиньшина сыграла в нем одну из главных ролей. Режиссером картины
выступил Егор Абраменко.



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