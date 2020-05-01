Эпидемиолог Коби рассказала о трех сценариях окончания пандемии коронавируса

01.05.2020, 23:53, Разное

Американский эпидемиолог и эволюционный биолог Сара Коби прокомментировала возможные варианты завершения мировой пандемии коронавируса нового типа. По словам специалиста, имеется три основных сценария победы над COVID-19.

В частности, первым сценарием, которым может завершится пандемия, эксперт, представляющая Университет Чикаго (США), назвала вероятную мутацию вируса и потерю им большого уровня опасности для людей. По её мнению, примером такого развития событий может послужить эпидемия “испанки”, бушевавшей на планете в 1918 году, а затем превратившейся в обычный сезонный грипп.

С другой стороны, проблемную ситуацию с SARS-CoV-2 может исправить появление соответствующей вакцины. Сара Коби напомнила, что в 2009 году планета была охвачена распространением “свиного” гриппа. Тогда с этой проблемой удалось справиться посредством своевременной прививочной кампании, а само заболевание далее приобрело обычную сезонную форму.

Эффективным средством борьбы с коронавирусом нового типа американский эпидемиолог считает и ограничительные меры. В частности, именно такой сценарий имел место в 2002-2003 годах, когда была побеждена атипичная пневмония, вызванная коронавирусом SARS-CoV – “предшественником” современной инфекции. Об этом пишет издание Nation-news.ru.